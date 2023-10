Borse europee deboli a metà seduta, in attesa di Wall Street

Borse europee deboli a metà seduta, dopo l'attacco di Hamas a Israele e con i timori di un allargamento del conflitto. Sotto i riflettori l'andamento dei titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund a 206 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,92%, mentre il mercato obbligazionario statunitense sarà chiuso per il Columbus Day. In aumento l'oro a 1.850 dollari l'oncia (+1,5%).

L'indice d'area stoxx 600 è poco mosso (+0,03%), in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Seduta in ribasso per Madrid (-0,5%), Francoforte (-0,4%), Parigi (-0,2%), Milano (-0,1%). In controtendenza Londra che sale dello 0,2%. I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dall'energia (+2,3%), con l'aumento del prezzo del petrolio. Il Wti sale del 4% a 86,1 dollari al barile e il Brent del 3,8% a 87,8 dollari. Il greggio è spinto, secondo gli analisti, dai timori di una escalation del conflitto che coinvolga anche altri Paesi.

Salgono anche le utility (+0,6%), con il gas che registra un balzo del 10% a 42,2 euro al megawattora. Bene anche l'aeronautica e la difesa (+1,8%). Seduta in flessione per il comparto finanziario con le banche che cedono l'1,1% e le assicurazioni lo 0,4%.

