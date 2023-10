Le Borse europee aprono in calo dopo l'attacco di Hamas a Israele e con i timori di una escalation del conflitto. In rialzo le materie prime tra cui petrolio e il gas mentre non si arresta la corsa dei beni rifugio tra cui l'oro. Sotto i riflettori anche la riunione della Banca Mondiale e del Fondo monetario in Marocco.

Avvio in flessione per Francoforte (-0,57%) e Parigi (-0,27%). Sale Londra (+0,24%).



