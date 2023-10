Borsa: Hong Kong ferma gli scambi a causa del tifone Koinu

La Borsa di Hong Kong ha deciso di fermare le contrattazioni del mattino a causa del passaggio del tifone Koinu, responsabile della chiusura precauzionale delle scuole nell'ex colonia britannica. L'inizio delle negoziazioni sui listini è previsto alle 14 locali (8 in Italia), in tempo per la seconda parte della seduta pomeridiana.

L'Osservatorio di Hong Kong ha riferito che l'avviso di allerta n.8 - il terzo più alto della scala di riferimento - sarebbe rimasto in vigore fino alle 11.40 locali (5.40 in Italia) e all'indebolimento della forza dei venti. L'allerta ha sostituito quello più grave di livello n.9, durato quasi cinque ore domenica notte a causa delle condizioni meteo particolarmente difficili.



