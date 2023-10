Borsa: Europa in calo nel finale con Wall Street, Milano -0,4%

Calo modesto degli indici in Europa e negli Usa a due giorni dall'attacco di Hamas a Israele. Londra si mantiene in parità, Milano cede lo 0,4%, Parigi lo 0,62%, francofortre lo 0,7% e Madrid l'1%, mentre Oltreoceano il Dow Jones laascia sul campo lo 0,26% e il Nasdaq lo 0,65%. Scivolone in chiusura per la borsa palestinese (-4,09%), in controtendenza invece Tel Aviv (+0,95%). Sotto pressione lo shekel israeliano (-2,49% a 3,94 sul dollaro), sceso ai livelli del marzo del 2016. I timori per la guerra in Israele sono però controbilanciati in qualche misura dalle affermazioni della presidente della Fed di Dallas Lorie Logan, convinta che "i rendimenti più alti dei 'treasury' (i titoli di stato, ndr) potrebbero significare che ci sarà meno bisogno di alzare i tassi di interesse".

In rialzo il greggio (Wti +4,75% a 86,75 dollari al barile) e il gas (+15,44% a 44,14 euro al MWh), in lieve rialzo l'oro (+0,07% a 1.851,32 dollari l'oncia), positivo l'acciaio (+0,19% a 3,649 dollari la tonnellata).

Scende a 206,8 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi e il rendimento italiano inverte la rotta con un calo di 5 punti al 4,85%, mentre quello tedesco ne perde quasi il doppio (9,9 punti) al 2,78%.

Sprint dei petroliferi Bp (+3,3%), Shell (+3,1%), Eni (+2,19%) e TotalEnergies (+2,04%). Più consistenti i rialzi del mondo aerospaziale. Saab guadagna l'8,69%, Thales il 4,5% Leonardo e Dassault il 4,33%. Soffrono invece le banche, da Mps (-5,79%) a Bper (-4,73%), da Bbva (-3,39%) a Banco Bpm (-3,07%), Santander (-2,51%) e Bnp (-1,88%). Più caute Barclays (-1,6%), Unicredit (-1,5%) e Intesa (-1,39%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA