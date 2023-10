Banca Generali, a settembre la raccolta è di 373 milioni

Banca Generali ha realizzato a settembre una raccolta netta di 373 milioni di euro (+42% rispetto a settembre 2022) che porta il totale da inizio anno sopra i 4,3 miliardi, con una crescita del 7% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno seppure in un contesto di elevata volatilità sui mercati finanziari globali.

In termini di composizione della raccolta netta si è registrato il maggiore aumento della liquidità da inizio anno, con 260 milioni a settembre, a cui si sono sommati i flussi in conti amministrati per 265 milioni per un totale di raccolta in risparmio amministrato pari 525 milioni nel mese (4,8 miliardi da inizio anno).

I flussi nelle soluzioni gestite e nella consulenza evoluta su risparmio amministrato sono aumentati di 98 milioni di euro nel mese per un totale di 2,2 miliardi da inizio anno (+40% anno su anno). "Un mese in forte aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso in termini di flussi netti, confermando il trend di crescita della raccolta nel 2023", sottolinea l'ad e direttore generale, Gian Maria Mossa.



