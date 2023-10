Artigiano in Fiera, viaggio tra creatori di bellezza e bontà

'Creatori di bellezza e di bontà' è il tema che accompagnerà l'edizione 2023, la 27ma, di 'Artigiano in Fiera', la manifestazione dedicata agli artigiani di tutto il mondo. Quest'anno, dal 2 al 10 dicembre, saranno otto i padiglioni allestiti a Fieramilano a Rho che ospiteranno le eccellenze italiane e internazionali, uno in più rispetto al 2022.

"Si tratta dell'affermazione di una grande capacità creativa, fortemente radicata in storie e territori, rispettosa dell'umanità e della natura - spiega il presidente di Ge.Fi.

Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta -. La loro forza è la scelta di partire da una positività che si vuole affermare. Sarà affascinante percorrere in lungo e in largo le corsie dei padiglioni della fiera e conoscere culture ed esperienze attraverso le creazioni esposte".

L'ingresso ad Artigiano in Fiera è gratuito. A partire dalla fine del mese di ottobre, tutti gli iscritti alla community di Artigiano in Fiera (visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale) riceveranno direttamente sul loro indirizzo e-mail il pass gratuito per accedere alla fiera, valido tutti i giorni e per più ingressi. Chi, invece, non si è mai registrato ad Artigiano in Fiera, potrà scaricare il suo pass gratuito sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici clic.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA