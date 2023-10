In ciorso lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale

In corso sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, proclamato dal sindacato di base Usb. Lo stop inizialmente programmato per il 29 settembre è stato poi spostato ad oggi, dopo essere stato precettato.

A rischio dunque autobus, metro e treni locali in tutta Italia, in una giornata di mobilitazione che vede in programma anche una serie di manifestazioni nelle piazze di Roma, Venezia, Bologna, Napoli, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari.

Tra le richieste alla base dello sciopero "salari e condizioni di lavoro dignitosi" anche con l'introduzione del salario minimo per legge a 10 euro l'ora; il superamento degli appalti e subappalti "ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato"; l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. E anche la necessità "di combattere l'attuale legge sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali che - secondo l'Usb - in un modo sempre più aggressivo vuole vanificare la conflittualità della categoria impedendo l'esercizio del diritto di sciopero".

Gli orari della protesta variano da città a città, nel rispetto delle fasce di garanzia.



