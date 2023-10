Visco: 'Mercati preoccupati dalle prospettive di crescita'

"Non penso ci sia speculazione contro l'Italia. Penso si tratti sostanzialmente delle preoccupazioni sulla crescita dell'economia sul lungo termine". Così Ignazio Visco in un'intervista pubblicata dal Financial Times online con il titolo 'il governatore della Banca d'Italia sollecita Giorgia Meloni a rassicurare gli investitori rispetto ai loro timori sul debito'.

L'andamento dei mercati e dei rendimenti, scrive il Ft citando brani dell'intervista, mostra che gli investitori "si stanno assicurando" contro il rischio di una spirale fatta da una crescita debole sul lungo termine e un alto debito.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA