Fisco: da lenti a mascherine, occhio alle regole per detrarre

L'Agenzia delle Entrate aggiorna le 'istruzioni per i naviganti' e sulla webzine, FiscoOggi' ricorda le ultime novità in materia di salute e fisco.

"Il rimborso dell'onere sostenuto per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive, ottenuto tramite il bonus vista - spiega - comporta l'impossibilita di detrarre l'intera spesa. E ancora, la detraibilità dei costi sopportati per le mascherine protettive è garantita solo se queste rientrano fra i dispositivi medici individuati dal ministero della Salute e rispettano i requisiti di marcatura Ce".

Questo e altro si può trovare nella guida "Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie" aggiornata e pubblicata nella sezione "l'Agenzia informa" del sito delle Entrate.



