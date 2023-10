I tassi annuali definitivi del Btp Valore confermano quelli annunciati lo scorso 29 settembre: 4,10% per il primo, secondo e terzo anno e 4,50% per il quarto e quinto anno. Lo fa sapere il ministero dell'Economia in una nota annunciando la conclusione, con 17.190,004 milioni di euro raccolti e 641.881 contratti registrati, del collocamento della seconda emissione del Btp Valore avviato il 2 ottobre.



