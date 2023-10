Leo, 'porteremo in cdm la revisione del calendario degli adempimenti'

"Cosa abbiamo in animo di portare in consiglio dei ministri per un ulteriore iter parlamentare? La revisione del calendario degli adempimenti, sia per le dichiarazione sia per i termini di versamento".

Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo in un videomessaggio al VII Congresso dell'Istituto nazionale dei tributaristi, parlando dei decreti per attuare la delega fiscale.

"Dobbiamo aggiungere quello che ritengo sia il cambiaverso per il rapporto fisco-contribuente. Abbiamo un tax gap molto rilevante che oscilla tra 80 e 100 miliardi e dobbiamo agire ex ante. Lo faremo con il concordato preventivo biennale e con la cooperative compliance che riguarderà i soggetti di maggior dimensioni".

"Vogliamo rivedere il sistema sanzionatorio, in particolare le sanzioni amministrative, che sono eccessivamente pesanti e riportarle a livelli europei", ha aggiunto Leo.

L'intenzione, ha aggiunto, è anche quella di "ripensare il meccanismo di riscossione, che ha raggiunto livelli abnormi, circa 1.153 miliardi: dobbiamo cercare di smaltire questo magazzino di cartelle e lo vogliamo fare in modo tale da individuare realmente i carichi fiscali".

"Abbiamo davanti a noi un periodo molto impegnativo e confido che, anche con la collaborazione di voi professionisti, potremo fare un buon lavoro nell'interesse del Paese, di tutti i contribuenti e dell'amministrazione finanziaria", ha concluso.



