Istat, donne più istruite ma peggiora divario sul lavoro

Le donne sono più istruite, ma i differenziali occupazionali di genere sono in peggioramento. Lo afferma l'Istat nel report 'Livelli di istruzione e ritorni occupazionali. Anno 2022' dove evidenzia che in particolare la quota di donne tra 25 e 34 anni laureate è del 35,5% contro il 23,1% degli uomini.

Il vantaggio femminile nell'istruzione non si traduce però in un vantaggio lavorativo: il tasso di occupazione femminile è molto più basso di quello maschile (57,3% contro 78,0%) e il divario di genere è in aumento nel 2022. Questi differenziali occupazionali si riducono al crescere del livello di istruzione.





