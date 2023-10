Il secondo Btp Valore raccoglie più di 17 miliardi di euro

La seconda edizione del Btp Valore chiude con una raccolta di circa 17,2 miliardi di euro, dopo sottoscrizioni per 1,56 miliardi nell'ultima giornata di collocamento.

Con una raccolta di poco inferiore a quella del primo Btp Valore, che nel giugno scorso aveva ricevuto richieste per 18,14 miliardi di euro, si conferma dunque l'apprezzamento dei risparmiatori per questa tipologia di strumento, che presenta un orizzonte di investimento di medio termine, cedole fisse crescenti e un premio fedeltà per chi detiene l'obbligazione fino alla scadenza.

La seconda edizione del Btp Valore, che ha durata quinquennale, offre un rendimento del 4,1% per i primi tre anni e del 4,5% per i restanti due, a cui si aggiunge un premo fedeltà dello 0,5%, con un rendimento medio annuo che può dunque arrivare fino al 4,36%. Novità di questa edizione è la liquidazione su base trimestrale delle cedole.



