Eni, le fonti fossili coprono l'80% dei consumi energetici

Le fonti fossili continuano a coprire circa l'80% dei consumi di energia (elettricità più trasporti più industria). Le installazioni di rinnovabili sono in crescita esponenziale negli ultimi anni, ma la quota di solare ed eolico copre poco più del 10% nel mix di generazione elettrica, a fronte dell'oltre 60% generato da fonti fossili. Lo rivela la 22/a World Energy Review 2023 di Eni.

Nel 2022 il consumo primario mondiale di energia è cresciuto ad un tasso prossimo all'1% rispetto al 2021, confermando il trend delle ultime decadi, Per quanto riguarda il petrolio, le tensioni dovute ad un decennio di minori investimenti e alla guerra in Ucraina hanno portato la media annua del Brent nel 2022 a 101,2 dollari al barile, superiore del 43% rispetto al 2021. La domanda continua ad aumentare (+2,2 milioni di barili al giorno), arrivando a 100 milioni di barili al giorno e recuperando quasi completamente la perdita legata alla pandemia (-0,7% rispetto al 2019).

La produzione mondiale di petrolio aumenta di 4,3 milioni di barili al giorno, con la crescita concentrata nei paesi del Golfo Opec per effetto del riassorbimento dei tagli del 2020. La capacità di raffinazione netta torna a crescere nel 2022 con l'entrata di nuovi progetti in Medio Oriente e Cina per un ammontare poco inferiore ai 2 milioni di barili al giorno.

La domanda mondiale di gas nel 2022 si riduce di oltre l'1%, dopo il rimbalzo post pandemia nel 2021 (circa +5%), con dinamiche divergenti su scala globale: forte frenata in Europa, Russia e Asia, solo parzialmente compensata da crescita in Stati Uniti e Medio Oriente.

La maggior parte dei minerali critici per la transizione energetica registra una significativa crescita in termini di produzione, riflettendo anche l'aumento della domanda. Il nichel e il litio segnano l'incremento maggiore (superiore al 20%).





