Comieco, 'riciclo di carta e cartone all'85% entro il 2023'

"La filiera italiana del riciclo di carta e cartone ha già superato gli obiettivi Ue al 2025, ovvero il 75% del tasso di riciclo. Stimiamo nel 2023 di raggiungere l'85%, ovvero il riciclo di circa 4,3 milioni di tonnellate di imballaggi in carta e cartone, in anticipo sul target fissato al 2030". Sono i dati diffusi da Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, nel corso del convegno "Economia circolare e ristorazione veloce".

Durante l'evento è stata presentata una ricerca, a cura di Duccio Bianchi, cofondatore di Ambiente Italia, che analizza le performance di raccolta e riciclo dei rifiuti in sala in sei esercizi McDonald's di Milano: la produzione dei rifiuti settimanale è in media di 485 kg di cui il 64%, 310 kg, sono carta e cartone. Di questi materiali cellulosici, rileva la ricerca, oltre l'80% viene raccolto in maniera differenziata per essere avviato a riciclo. Quanto ai soli imballaggi il risultato va oltre il 90%.

"Le analisi qualitative effettuate su questa frazione specifica, inoltre, evidenziano come la presenza di frazioni estranee e carta con livelli di contaminazione da cibo troppo elevati per il riciclo sia decisamente bassa, poco più del 2%", si legge nella ricerca.

Il case study risponde inoltre a una delle questioni che si pone in relazione alla riciclabilità degli imballaggi primari impiegati nei servizi "quick service restaurant" e per il "take away", ovvero la riciclabilità di prodotti a base carta accoppiati con polietilene. "Gli imballaggi oggetto dello studio - si legge - rientrano tutti in classe Aticelca A o B dove la componente carta è superiore all'80%, cosa che li rende facilmente riciclabili".



