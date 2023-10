Borsa: Tokyo, apertura in leggero ribasso (-0,20%)

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in lieve calo, dopo la frenata degli indici a Wall Street, in attesa dei dati dal mercato del lavoro negli Stati Uniti e le indicazioni sulla politica monetaria della Fed.

Il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,20% a quota 31.014,67, con una perdita di 60 punti. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 148,50, stabilizzandosi dai minimi in 11 mesi sul biglietto verde, e sull'euro a 156,60.



