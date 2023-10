Borsa: ok Milano (+1%) con le banche e l'Europa, spread stabile

Piazza Affari ha accelerato (+1,1%) ed è la migliore tra le Borse europee, nel complesso bene intonate dietro ai futures Usa che sono positivi in attesa dei dati sul lavoro americani. Francoforte guadagna lo 0,8%, Parigi lo 0,64% e Londra un più modesto 0,36% con in luce tutto il comparto finanziario.

Si mantengono intanto sui livelli toccati in avvio di giornata i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread Btp-Bund è pressoché stabile a 202 punti base col rendimento del decennale italiano al 4,92% e quello del bond statale tedesco al 2,9%.

Alla Borsa di Milano dove le banche contano, il listino beneficia della corsa di Bper (+4,17%), di Banco Bpm (+3%), di Mps (+2,96%) e di Unicredit (+2,52%). La peggiore è Hera (-0,55%) e ha segno meno anche per Tim (-0,11%) ieri più penalizzata dal giudizio di Deutsche Bank e dalle incertezze per la rete. Ha quasi azzerato i guadagni Saipem (+0,04%) mentre la commessa record negli Emirati spinge ancora Maire (+7,9%), promossa ad 'outperform' da Mediobanca.



