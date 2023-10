Borsa: l'Europa ritrova la strada del rialzo dopo Wall Street

Le Borse europee ritrovano la strada del rialzo, nonostante l'avvio negativo di Wall Street.

Sotto i riflettori i dati positivi sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, con i timori che la Fed prosegua sulla strada di una politica monetaria aggressiva. Balzo dei rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 203 punti, dopo aver toccato un massimo di giornata a 204 punti. Il rendimento del decennale italiano sale di sette punti base al 4,95%.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,4%. Si muovono in rialzo Milano (+0,7%), Francoforte e Parigi (+0,5%), Londra (+0,4%) e Madrid (+0,2%). I principali listini europei sono sostenuti dal settore finanziario con l'ipotesi di maggiori ricavi con nuovi rialzi dei tassi. Il comparto bancario guadagna l'1,5% mentre le assicurazioni salgono dell'1,6%. Positiva anche l'energia (+1,4%), con il prezzo del petrolio debole. Il Wti è poco mosso a 82,2 dollari al barile e il Brent sale dello 0,1% a 84,1 dollari.

Avanza anche il settore informatico (+1%) mentre le utility scendono dell'1,2%. Su quest'ultimo incide il prezzo del gas che sale del 3,5% a 37,5 euro al megawattora.

A Piazza Affari vola Banco Bpm (+3,5%). Toniche anche Mps (+2,8%), Bper (+2,4%) e Unicredit (+1,9%). In luce Intesa (+0,9%). Scivola Tim (-4,9%), penalizzata dal giudizio di Deutsche Bank e dalle incertezze per la rete.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA