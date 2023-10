Le Borse europee chiudono in rialzo, in scia con Wall Street, dopo le tensioni sui titoli di Stato scatenate dalle ipotesi che le banche centrali proseguano su una strada aggressiva nella politica monetaria. A creare scompiglio sui mercati sono i dati sul mercato del lavoro statunitensi, migliori delle aspettative. Sul fronte valutario l'euro risale a 1,0597 sul dollaro.

Chiusura positiva per Francoforte (+1,06%), Parigi (+0,88%) e Londra (+0,58%).



