Besseghini, 'in inverno un aumento bollette sarà inevitabile'

"In questa fase il trend sarà inevitabilmente di crescita, ma questo in qualche modo è quasi fisiologico: l'inverno è il periodo in cui i prezzi crescono, perché cresce inevitabilmente il consumo e naturalmente conta l'entità di queste variazioni".

È quanto ha affermato il presidente di Arera Stefano Besseghini a margine di ComoLake a Cernobbio, rispondendo a una domanda sui possibili aumenti delle bollette attesi per il periodo invernale. "E' difficile da prevedere ora, dipenderà moltissimo ad esempio dal clima, che ha un impatto fortissimo sulla domanda, ma dipenderà molto anche dalle nostre capacità di comportarci, perché riuscire a gestire una fase ancora di risparmio energetico è un segnale fortissimo", ha aggiunto Besseghini.

"L'anno scorso - ha proseguito - se consideriamo come 100% quello che abbiamo risparmiato, un 30% abbondante è derivato dal comportamento delle famiglie e dall'aver tenuto il termostato del riscaldamento più basso. Però questo ha un effetto molto significativo sulla domanda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA