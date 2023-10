Signorini, attuare ciò che è inattuato standard Basilea III

"Attuare nell'Unione europea quanto resta inattuato del completamento degli standard di Basilea III resta una priorità. Non siamo lontani; e se è vero che sono passati tanti anni, forse troppi, dalla crisi che ha dato impulso alla riforma, è vero anche che il tempo ha consentito di affinare l'elaborazione normativa sulle questioni più complesse, come quella relativa ai rischi di mercato, e di realizzare, a livello europeo in particolare, la necessaria convergenza d'intenti".

Lo afferma Luigi Federico Signorini direttore generale della Banca d'Italia, alla giornata del credito.

"L'accordo politico ormai raggiunto in merito appare tutto sommato soddisfacente.

Gran parte delle deviazioni rispetto agli standard internazionali sarà transitoria. Viene confermata la scelta di applicare gli stessi standard a tutte le banche, seppur con alcune opportune semplificazioni per quelle più piccole e meno complesse vuoi per l'assetto operativo, vuoi per l'esposizione stimata ai rischi". Signorini evidenzia che "L'ampia eco suscitata dalla crisi delle banche regionali americane e i conseguenti timori di un contagio addirittura globale hanno messo in luce un fatto che finora non era stato valutato con sufficiente attenzione: pericoli per la stabilità finanziaria possono scaturire non solo da banche molto grandi e fortemente interconnesse; ma anche, a prescindere alla dimensione, da intermediari che presentano un certo tipo di forte squilibrio, se nel mercato si diffonde il timore che altri intermediari, più o meno simili, possano avere simili problemi.

È quello che chiamo il contagio per analogia".

Dunque "Dopo tanti anni, completare l'applicazione di Basilea III è necessario, ma è opportuno anche andare avanti".



