Ministro economia Vaticano a festival educazione finanziaria

Credito, gestione del risparmio, previdenza complementare, riorganizzazione economico-finanziaria del Vaticano. Sono alcuni dei temi che domani, a Pordenone, caratterizzeranno la seconda giornata di "Pn Trading Places", il primo e unico festival in Italia sulla cultura finanziaria organizzato dall'Università di Udine e dal Comune di Pordenone.

Tra i protagonisti ci sarà il prefetto della Segreteria per l'economia della Città del Vaticano, Maximino Caballero Ledo, che interverrà a tre incontri (due con studenti universitari e delle scuole superiori). Obiettivo del festival, che proseguirà fino al 7 ottobre, è promuovere una cultura finanziaria diffusa, alla portata di tutti, parlando a un pubblico il più ampio possibile. Il progetto è stato ideato dai corsi di laurea in Banca e finanza della sede pordenonese dell'Ateneo con il patrocinio del Comitato interministeriale per l'educazione finanziaria.

I primi due appuntamenti con il ministro vaticano si terranno nella mattinata nell'auditorium della Regione, dove Maximino Caballero Ledo incontrerà gli studenti degli istituti superiori; in serata sarà intervistato in un incontro introdotto da Cristiana Compagno, docente di economia e gestione delle imprese, già rettrice dell'Università di Udine.



