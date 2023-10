Ip con Macquarie, nasce Iplanet per la ricarica elettrica

IP e Macquarie Capital hanno firmato un accordo vincolante per costituire Iplanet, una joint venture paritetica che installerà punti di ricarica elettrica in 510 stazioni di servizio a marchio IP con un piano che sarà completato entro il 2032. Lo annuncia il gruppo italiano in una nota, sottolineando che il closing è previsto entro la fine dell'anno e le prime stazioni con il nuovo marchio Iplanet saranno attive nella prima metà del 2024. L'accordo è stato sottoscritto da Ugo Brachetti Peretti, presidente di Ip gruppo api, Alberto Chiarini, amministratore delegato di IP Gruppo api e Roberto Purcaro, executive director, Infrastructure & Energy Capital e Head of Macquarie Capital Italy. "Con IPLANET" ha commentato Ugo Brachetti Peretti,"prende forma la nostra visione della stazione di servizio come infrastruttura chiave della transizione: un hub multi-energia e multiservizi pronto a soddisfare le diverse esigenze di mobilità degli italiani.

Questo accordo, insieme all'acquisizione degli asset italiani di ESSO, conferisce al nostro Gruppo la dimensione e la capacità operativa necessarie per diffondere la mobilità sostenibile: dall'elettrico ai carburanti tradizionali sempre più puliti, dai biocarburanti all'idrogeno". "Entro il 2030, l'Italia punta ad avere 6,6 milioni di auto elettriche in circolazione e oltre 160.000 punti di ricarica EV installati in tutto il Paese", ha detto Roberto Purcaro. "Continuiamo a supportare le aziende nei loro piani di transizione energetica e attraverso questa joint venture con IP, intendiamo avere un ruolo chiave nel contribuire al raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi, che costituiscono una parte importante della decarbonizzazione del settore dei trasporti".



