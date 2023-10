Fatali, 'pubblico e privato devono lavorare strutturalmente'

"Serve una nuova forma di partecipazione, per passare da un Paese di guelfi e ghibellini a un Paese governato da nuove forme di intelligenza collettiva, dove i Ceo, gli imprenditori e le aziende collaborano tutti i giorni per sviluppare il loro business in modo sostenibile e socialmente utile, dove pubblico e privato collaborano naturalmente, costantemente e strutturalmente". Lo ha dichiarato il presidente e fondatore di CeoforLife, Giordano Fatali, aprendo gli Awards 2023, riconoscimenti conferiti ai Ceo riguardo temi connessi alla sostenibilità.

"Ed è per questo - ha proseguito - che non si può non partire da coloro che il lavoro lo creano e lo difendono ogni giorno, gli imprenditori, i Ceo, le aziende. Ma non basta, urge mettere insieme tutti i diversi stakeholder del Paese, aziende, associazioni, università, nuove generazioni ma soprattutto istituzioni centrali e istituzioni locali".

CeoforLife è un "incubatore e aggregatore nazionale di progetti di business sostenibile, di proposte attuative e di riforme, all'interno del quale Ceo, studenti, istituzioni ma anche associazioni e stakeholder competenti lavoreranno insieme per proporre e redigere progetti concreti per costruire un'Italia migliore".

"Lavoreremo anche - ha spiegato Fatali - su attività di 'drafting' legislativo partecipato, proponendo e redigendo, insieme alle energie pubblico-private più innovative e competenti del Paese, le proposte di legge e le riforme strutturali che rifonderanno tutti i sistemi che determinano, giorno per giorno, la nostra vita".



