Criptovalute perdono appeal, in calo valore e clienti

Un portafoglio in criptovalute pari a 1 miliardo e 233 milioni di euro. È quanto detiene la clientela che effettua operazioni in valute virtuali sul territorio italiano alla fine del secondo trimestre 2023. I dati emergono dal Report dell'Organismo degli agenti mediatori relativo alle operazioni dei clienti comunicate dai Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e Prestatori di servizi di portafoglio digitale (Vasp) iscritti al registro speciale tenuto dall'Organismo: si tratta di 895.291 soggetti, per la quasi totalità persone fisiche, con una media di portafoglio pari a 1.377,41 in controvalore in euro.

Complessivamente l'Organismo ha ricevuto i dati identificativi e relativi all'operatività in criptovalute di 1.235.103 clienti, ma di questi solo il 72% (appunto 895.291 clienti) detiene criptovalute in portafoglio al 30 giugno 2023.

Rispetto ai dati del primo trimestre, rielaborati alla luce delle rettifiche e integrazioni effettuate dagli operatori, risulta in calo sia il controvalore in euro del saldo delle valute virtuali detenuto che il numero di clienti, rispettivamente dell'8% e del 15 per cento.



