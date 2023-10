La Borsa di Milano parte in rialzo.

Il Ftse Mib in avvio segna un +0,26% a quota 27.515 punti.

Tra i migliori Saipem (+3,25%) che si è aggiudicata un contratto da 4,1 miliardi di dollari da Adnoc negli Emirati. Poi le banche con Bper (+2,13%) e Mps (+2%) in testa. E sale anche Prysmian (+2,24%) dopo il piano strategico.



