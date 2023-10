Borsa: Milano debole (-0,17%) con Tim, corre Prysmian

La Borsa di Milano, al pari delle altre Piazze europee, viaggi fiacca con il Ftse Mib che cede lo 0,17% a 27.389 punti. Mentre lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 198 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,92% (+6,5 punti).

Tra i titoli sotto la lente Tim che lascia sul terreno il 2,9% nel giorno dell'incontro tra Vivendi e il Tesoro. Di contro è in luce Prysmian (+4,91%) in scia al piano strategico. Bene poi Saipem (+1,4%) con il contratto negli Emirati di cui beneficia anche Maire (+4,5%). Per il resto Mps flette del 2,8% così come Iveco. Vendite poi su Fineco (-2,4%) dopo i dati della della raccolta di settembre.



