Borsa: l'Europa tenta il rialzo, lo spread è stabile a 197 punti

Le Borse europee tentano la via del rialzo. L'attenzione del mercato è sempre sui titoli di Stato con i rendimenti sempre tonici, ma più contenuti tanto che i Treasury sono poco mossi con i future su Wall Street negativi.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, si muove sulla parità con l'energia sotto vendita e l'immobiliare che sale. Milano è volatile più delle altre e risale (Ftse Mib 0,4% a 27.492 punti) con le evidenze di Prysmian (+3%), Saipem (+2,7%) e fuori dal paniere principale di Maire (+9,8%). Sotto la lente sempre lo spread con il differenziale tra Btp e Bund stabile nell'area dei 197 punti così come il rendimento del decennale italiano al 4,91%. Tra le altre Piazze, Parigi sale dello 0,2%. Da segnalare Alstom che crolla del 31% dopo l'allert sul cash flow. Francoforte guadagna lo 0,25% e Londra lo 0,3%.

Tra le commodity il petrolio dopo il tonfo della vigilia, risale marginalmente con il Wti a 84,4 dollari e il Brent che sfiora gli 86 dollari. Il gas conferma la flessione, complici le previsioni di una clima più mite. Il prezzo è a 37,5 euro (-2,4%). Fronte cambi l'euro è in rialzo e scambia a 1,0515 dollari.



