Borsa: Asia in rialzo con Tokyo, Europa attesa in positivo

Borse di Asia e Pacifico in rialzo.

Chiuse ancora le Piazze cinesi per festività, il termometro dei listini è dato da Tokyo che sale dell'1,8% e interrompe la scia di cinque ribassi consecutivi. Gli investitori tornano sul mercato dopo che rendimenti dei bond Usa hanno ritracciato dai massimi in 16 anni, a fronte delle recenti indicazioni dal mercato del lavoro, ma che ridimensionano le possibilità di una nuova stretta monetaria da parte della Fed. L'attenzione dei trader si rivolge ora ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti domani.

I mercati europei sono attesi in rialzo mentre i future su Wall Street sono al momento negativi. L'agenda della giornata prevede ancora sotto la lente la Bce, con i discorsi del vicepresidente Louis de Guindos e del tedesco Joachim Nagel. Negli Usa verranno diffusi i dati sulla bilancia commerciale e sulle richieste di nuovi sussidi di disoccupazione.



