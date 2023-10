WindTre sempre più multiservice, diventa Assicurazione

La nuova era del 'multiservice' di Windtre entra nel vivo: non più solo connessioni tlc e dopo la partnership con Acea per vendere luce e gas ora diventa un'agenzia assicurativa, in partnership con la insurtech tedesca Wefox. L'offerta parte da tre polizze per la protezione della casa, della famiglia e dei viaggi di Net Insurance (Poste Vita e Ibl) e di Axa Partners Italia ma in futuro potranno esserci accordi anche con altre Compagnie. "Windtre entra nel mercato assicurativo con nuovi prodotti che la rendono sempre più flessibile e vicina alle esigenze degli italiani", dichiara Maurizio Sedita, chief commercial officer di Windtre.



