Lo spread Btp-Bund apre a 197 punti base, in rialzo di un punto rispetto alla chiusura di ieri, mentre il rendimento del decennale italiano si avvicina ulteriormente alla soglia del 5%, toccando il 4,98%, in rialzo in 5 punti base e aggiornando i massimi da novembre 2012.





