Il Btp decennale al 5% per la prima volta dal 2012

Il rendimento del Btp decennale italiano tocca, per la prima volta da novembre 2012, la soglia del 5%, in un contesto di vendite generalizzate sul mercato obbligazionario, messo sotto pressione dalla prospettiva di un lungo periodo di tassi alti. Lo spread con il Bund tedesco, il cui rendimento è salito per la prima volta al 3% dal 2011, si attesta a 198 punti base.

La tensione che coinvolge i titoli di Stato, sulla prospettiva di un periodo prolungato di tassi alti, spinge il rendimento del Bund decennale tedesco a toccare il 3% per la prima volta dal 2011, in rialzo di tre punti base rispetto alla chiusura di ieri.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA