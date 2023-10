Partenza stabile per l'euro che segna 1,0466 sul dollaro. In Asia lo Yen oscilla vicino a quota 150.

La soglia è stata raggiunta nelle scorse ore per poi scendere bruscamente di quasi il 2% quando si erano diffuse voci, non confermate, di un intervento delle autorità di Tokyo per frenare la perdita di valore della moneta. La valuta nipponica passa ora di mano a 149,2 sul dollaro.



