Edison prevede investimenti per 10 miliardi al 2030

Nell'anniversario dei 140 anni dall'avvio delle attività, Edison guarda avanti e presenta la strategia di sviluppo al 2030 e le ambizioni al 2040, volte a consolidare l'impegno nella transizione ecologica a supporto dei clienti e nella sicurezza e autonomia del sistema energetico nazionale.

Edison accelera il percorso dell'Italia nella transizione energetica attraverso un piano che prevede investimenti per 10 miliardi di euro tra il 2023 e il 2030.Con il nuovo piano il gruppo ha l'obiettivo di raddoppiare il margine operativo lordo (Ebitda) in una forchetta tra 2 e 2,2 miliardi di euro al 2030 rispetto a 1,1 miliardi nel 2022.

La strategia di Edison al 2030 prevede uno sviluppo lungo tre assi: generazione elettrica sostenibile, sicurezza e flessibilità dell'approvvigionamento gas con riduzione delle relative emissioni, servizi energetici a valore aggiunto per clienti e territori per la riduzione ed elettrificazione dei consumi. Nel settore della produzione elettrica, Edison ha l'obiettivo di arrivare al 2030 con 5 Gw di capacità rinnovabile installata tra eolico, fotovoltaico e idroelettrico.

Edison, guardando al 2040, ritiene che l'energia nucleare potrà ricoprire un ruolo chiave per il raggiungimento dei target Ue di carbon neutrality. Il gruppo ha l'ambizione di sviluppare i nuovo nucleare, se si creeranno le condizioni per il suo ritorno in Italia. In particolare punta ad avviare due impianti nucleari da 340 Mw ciascuno con tecnologia Smr tra il 2030 e il 2040.

"Centoquaranta anni fa abbiamo avviato il processo di elettrificazione del Paese e abbiamo inaugurato una nuova era", afferma Nicola Monti, amministratore delegato di Edison.



