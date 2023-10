Borsa: Milano torna in parità con l'Europa, focus sui bond

Le Borse europee tornano sulla parità dopo una mattinata nervosa, segnata dai nuovi record raggiungi dai rendimenti dei bond sovrani di diversi Paesi.

Milano sale dello 0,05%, al pari di Francoforte, Parigi dello 0,3% e Londra dello 0,1% mentre anche i future su Wall Street sono sostanzialmente invariati.

Al recupero dei listini ha giovato il ripiegamento dei rendimenti dei bond dopo i nuovi massimi segnati in avvio di seduta, con il Btp salito sopra il 5% e il Bund sopra il 3%, in scia a un Treasury che continua la sua marcia di avvicinamento alla soglia del 5%, toccata per ora solo dal trentennale americano. Migliori delle attese anche gli indici pmi dei servizi dell'Eurozona, in ripresa a settembre e migliori della lettura flash.

Lo spread Btp Bund si attesta a 198 punti base, con il rendimento del Btp al 4,97% e quello del Bund al 2,98%. Il Treasury americano invece tratta al 4,81% dopo essere arrivato al 4,88%.

A Piazza Affari brillano Mps (+3,7%), campari (+2,3%) ed Hera (+1,8%), che tira la volata alle utility, mentre scendono Prysmian (-1,4%), Leonardo (-1,4%) e Inwit (-0,9%).



