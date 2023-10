Borsa: Milano cede con Nexi e Stellantis, il Btp al 4,96%

Avvio di seduta in rosso per Piazza Affari, con i mercati azionari che scontano la corsa dei rendimenti dei bond, innescata dalla prospettiva di un prolungato periodo di alti tassi. Il Ftse Mib cede lo 0,7% con lo spread tra Btp e Bund stabile a 196 punti base e il rendimento del decennale italiano che ripiega al 4,97%, dopo aver superato la soglia del 5% per la prima volta dal 2012.

Guida i ribassi Nexi (-2,3%), che paga il taglio del giudizio del broker Bryan Garnier, davanti a Stellantis (-2,1%), Leonardo (-2%) e Prysmian (-1,8%). Vendite anche su Iveco (-1,4%) e Inwit (-1.1%) mentre tra i bancari pagano dazio Bper (-1,1%) e Unicredit (-1,1%). Tengono i titoli difensivi come le utility.

Hera sale dello 0,9%, Italgas dello 0,8% e Terna della 0,7%.





