Avvio in calo per Piazza Affari, che resta sotto pressione, al pari delle altre Borse, a causa delle vendite che continuano ad abbattersi sul comparto obbligazionario. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,48% a 27.351 punti.



