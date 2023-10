Borsa: l'Europa incerta in balia dei bond, Btp torna al 4,9%

Borse europee incerte a metà seduta, con gli indici dei principali listini che oscillano attorno alla parità. Milano cede lo 0,1%, Londra è invariata, Francoforte sale dello 0,2% e Parigi dello 0,4%. In lieve rialzo (+0,1%), invece i future sui tre principali indici di Wall Street.

Gli investitori continuano a monitorare la rotta globale che sta investendo il mercato obbligazionario, in fase di assestamento sulle aspettative che lo scenario di tassi alti resterà tale a lungo. Il Btp rifiata, con il rendimento che scende di due punti base, al 4,91%, mentre lo spread con il Bund sale di un punto a quota 197. I bond sovrano rientrano dai massimi segnati nella prima mattinata, quando il Btp aveva toccato il 5%, il Bund il 3% e il Treasury americano si era spinto fino al 4,88%.

Un contributo è arrivato anche dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha reiterato la convinzione che l'attuale livello dei tassi sia sufficientemente restrittivo e in grado di riportare l'inflazione al target del 2%. A cui ha fatto eco la 'colomba' Mario Centeno, secondo cui c'è l'aspettativa ragionevole che il ciclo rialzista sia concluso. Mentre gli indici pmi dell'Eurozona di settembre hanno dato timidi segnali di ripresa.

A Piazza Affari corre Mps (+5,2%), davanti a Campari (+3%), Recordati (+1,3%) e alle utility, guidate da Hera (+1,2%) ed Enel (+1,2%), mentre arrancano Leonardo (-1,5%), Inwit (-1,4%), Tim (-1%), Amplifon (-1%) ed Eni (-0,9%), che sconta il forte calo del petrolio, con il Wti che cede l'1,8% a 87,6 dollari al barile.



