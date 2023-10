Borsa: Europa in calo con le vendite sui bond, Milano -1,1%

Le Borse europee avviano la seduta in calo, con gli investitori che assistono preoccupati al sell-off che si sta abbattendo sui bond mondiali, i cui rendimenti continuano a salire sulla prospettiva di un lungo periodo di tassi alti.

Londra cede lo 0,2%, Parigi lo 0,3%, Francoforte lo 0,5% e Milano, maglia nera, l'1,1%, mentre i rendimenti dei titoli di Stato segnano massimi ultradecennali, con il Bund che ha toccato il 3%, il Btp decennale e il Treasury trentennale il 5%. Lo spread Btp Bund si attesta a 196 punti base mentre il rendimento del Btp ripiega a 4,95%. Diretto per la prima volta dal 2007 verso il 5% anche il Treasury decennale, il cui rendimento è arrivato al 4,85%. Negativi i future su Wall Street, con i principali indici in calo di circa mezzo punto percentuale. "I rendimenti statunitensi ai massimi da anni stanno diventando destabilizzanti per altre regioni e settori del reddito fisso", si legge in un report di Hsbc, secondo quanto riferisce Bloomberg.

A Piazza Affari guidano i ribassi Stellantis (-3%), Leonardo (-2,1%), Inwit (-2%) e Prysmian (-1,9%). Il gas dall'1,7% a 37,6 euro al megawattora mentre il petrolio cede lo 0,5%, con il Wti a 88,7 dollari al barile e il Brent a 90,45 dollari.



