Stellantis, a Melfi 5 modelli di 4 brand da settembre 2024

Nello stabilimento Stellantis di Melfi si produrranno - per la prima volta in Italia - anche modelli tedeschi e francesi. Lo ha comunicato l'azienda ai sindacati Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri. I modelli saranno cinque elettrici di quattro brand diversi.

L'entrata in produzione delle prime vetture elettriche sarà così cadenzata: nell'ultimo quadrimestre del 2024 ci sarà la salita produttiva della prima vettura a marchio Ds che passerà per la prima volta in linea al 'pilotino' di Melfi già alla fine della prossima settimana; nel 2025 inizierà la produzione di due vetture, a marchio Jeep e Ds; nel 2026 comincerà la produzione di una vettura Lancia e un'altra a marchio Opel.

Tutte le 5 vetture - spiegano i sindacati - saranno prodotte su piattaforma Stla Medium, nata appositamente per raggiungere gli obiettivi di elettrificazione; in tal senso viene confermata, da parte di Stellantis, la realizzazione della nuova linea di assemblaggio delle batterie che partirà in contemporanea al lancio dei nuovi modelli. La Jeep Compass sarà prodotta anche in una versione ibrida di ultima generazione per accompagnare il mercato dell'elettrico. Inoltre, è stato definito il cronoprogramma di uscita delle vetture oggi in produzione: la prima sarà nell'arco del 2024 la 500X, la seconda al termine del 2025 sarà la Jeep Renegade.

"Melfi è il primo stabilimento italiano a avere una missione produttiva proiettata al futuro. Questo risultato forse sorprenderà quanti hanno 'gufato' sul futuro dello stabilimento, non sorprende di certo noi che in questa fabbrica ci crediamo da sempre" commentano i sindacati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA