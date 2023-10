Engineering, 'il Brasile un hub straordinario per la tecnologia'

Il Brasile ha "caratteristiche straordinarie" per distinguersi nell'era della trasformazione digitale, ma ha bisogno di investire in formazione e informazione sulle nuove tecnologie per consolidare un cambiamento culturale nelle imprese, soprattutto nelle Pmi. La valutazione è di Filippo Di Cesare, amministratore delegato di Engineering in America Latina.

In un'intervista all'ANSA, a margine del seminario 'Collegare le aziende all'ecosistema dell'innovazione brasiliano e italiano per creare nuovi business', organizzato dalla Camera di Commercio di San Paolo attraverso GetHub e Rete Giovani, Di Cesare evidenzia tutti gli elementi che vedono il Brasile "in uno stadio molto avanzato" per entrare nella nuova era tecnologica. A partire da un gigantesco mercato di consumo che spinge l'innovazione, una propensione al rischio, un'alta percentuale di 'early adopter' (cioè persone che sono aperte alle nuove tecnologiche) e il secondo tasso più alto al mondo di ore trascorse su Internet.



