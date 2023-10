Crif, in 10 anni Pos raddoppiati e 33 milioni di carte in più'

"Dal 2012 al 2022 le carte sono cresciute da 74 a 107 milioni, i Pos sono raddoppiati e i prelievi fisici in filiale sono scesi dal 20% al 9% delle transazioni". È quanto afferma Marco Colombo, managing director finance Italy di Crif, commentando lo sviluppo del mercato dei pagamenti digitali in Italia. Secondo Colombo le società 'fintech', che forniscono servizi finanziari attraverso la tecnologia, "hanno contribuito a questa 'payment revolution'.

Altro ambito importante è stato il profondo rafforzamento dell'industria finanziaria, che si è trasformata e consolidata: è calato il numero di player bancari, finanziari e assicurativi, sono scesi i crediti deteriorati dal 13% al 3% degli impieghi bancari e sono aumentati sia il Cet 1 che il Solvency Ratio del Settore Danni. Questa evoluzione ha permesso ai player finanziari di assumere posizioni resilienti di fronte a shock esogeni come la pandemia e la guerra". Sui cambiamenti del settore finanziario nell'attuale scenario di innovazione digitale e delle tendenze future si concentrerà l'evento annuale di Crif 'Tomorrow Speaks' il 12 a Milano e in streaming e il 13 in streaming. Giunto alla tredicesima edizione, l'appuntamento prevede un programma di due giorni, nei quali più 50 top manager di banche, compagnie di assicurazioni, associazioni di categoria, istituzioni ed esponenti del mondo accademico si confronteranno sul passato e sul futuro dell'innovazione nel settore in Italia, dialogando su temi di strategia, business, tecnologia, ESG e sostenibilità, cambiamento e innovazione digitale.

Il 12 ottobre si approfondiranno, con tavole rotonde e interviste, le tendenze dell'innovazione finanziaria in Italia sia nel comparto delle imprese corporate che nel credito alle famiglie: dove si concentreranno gli investimenti, quali saranno i maggiori cambiamenti e quali saranno le priorità strategiche del mercato e le nuove frontiere dei servizi finanziari. Il giorno successivo l'evento proseguirà in modalità totalmente digitale, con la presentazione di alcuni casi di applicazione concreta dell'innovazione al settore finanziario.



