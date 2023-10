La Borsa di Milano chiude la seduta in calo, il Ftse Mib ha lasciato sul terreno l'1,32% a 27.482 punti. Prysmian, dopo alcuni giorni di rally, perde il suo appeal e crolla in calo del 5,15%, pesanti anche Nexi (-3%) ed Enel (-2,5%).

Sono solo una manciata i titoli del listino principale che si mantengono in rialzo, Mps ha guadagnato l'1,06%, Amplifon lo 0,9%, Campari lo 0,6%, Italgas lo 0,4 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA