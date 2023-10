Borsa: l'Europa viaggia indecisa, il gas sui minimi da marzo

Le Borse europee avanzano indicise con Milano che cambia registro e gira in rialzo. Il Ftse Mib segna +0,3% a ridosso dei 28mila punti con la spinta dei bancari. In testa Banco Bpm (+1,45%) e fuori dal paniere principale Mps (+2,4%) Sulla parità Parigi (+0,02%) e Francoforte (-0,09%). Londra segna un +0,14%. L'indice d'area lo Stoxx 600 è piatto con farmaceutici e finanziari in testa. Anche i future su Wall Street sono passati in positivo mentre gli investitori continuano a guardare ai tassi con la Fed che lancia segnali da falco.

Lo spread tra Btp e Bund resta su quota 190 punti così come il rendimento del decennale italiano al 4,8%.

Fronte commodity il gas continua a scendere (-5,7%) e tocca i 37 euro al megawattora sui minimi da marzo. Debole il petrolio con il wti sotto 89 dollari (-0,1%) i brent oltre la soglia dei 90 dollari (-0,3%).

Quanto ai cambi, l'euro scambia a 1,0487 dollari.



