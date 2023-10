Boom Evergrande alla ripresa delle quotazioni a Hong Kong

Le azioni di Evergrande hanno fatto registrare un forte rialzo dopo essere tornate in contrattazione alla Borsa di Hong Kong, a cinque giorni dalla sospensione del titolo in seguito all'inchiesta che ha travolto il fondatore dell'azienda, Hui Ka Yan. All'inizio delle quotazioni, il gruppo immobiliare ha guadagnato circa il 10% prima di balzare una mezzora dopo intorno al 35%. La ripresa delle contrattazioni avviene nel bel mezzo di una settimana festiva in Cina per la festa nazionale (l'1 ottobre), periodo generalmente favorevole agli acquisti immobiliari.



