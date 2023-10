Fs, la prevenzione del tumore al seno viaggia in treno

A ottobre ritorna il "treno della prevenzione" contro il tumore al seno. Prende il via infatti la tredicesima edizione di "Frecciarosa", iniziativa di Fondazione IncontraDonna e Ferrovie dello Stato Italiane che ha l'obiettivo di favorire, attraverso una serie di iniziative, la prevenzione del carcinoma mammario, il più diffuso nel nostro Paese.

Nell'ambito del progetto, patrocinato dal ministero della Salute, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che vede la partecipazione della società scientifica Aiom, Associazione italiana di oncologia medica, fino al 31 ottobre medici e volontari si troveranno a bordo dei treni ad alta velocità, ma anche su Intercity e regionali, per raggiungere un pubblico vasto e diversificato. L'obiettivo è effettuare consulti "a bordo" dei treni mentre nei FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale sarà operativo un desk informativo, con volontari, per fornire informazioni sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Ancora una volta ci sarà la distribuzione a bordo treno del "Vademecum della salute", una brochure informativa per corretti stili di vita mirata alla prevenzione oncologica. Mentre tra le novità dell'edizione 2023 c'è anche la distribuzione del "Disco vaccinale", per promuovere una cultura delle vaccinazioni a ogni età.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA