Domori (Polo del Gusto), de Waijer è il nuovo a.d.

Il manager olandese (di nascita) e torinese (d'adozione), Janluca de Waijer è il nuovo Amministratore Delegato di Domori (Polo del Gusto), Lunga esperienza nel management e internazionalizzazione nel settore Food & Beverage, de Waijer è arrivato in Domori l'agosto scorso.

In passato si è occupato di rafforzamento del brand e sviluppo internazionale per importanti aziende familiari italiane ed estere, tra cui Luigi Lavazza, Fratelli Saclà, Fattoria Scaldasole e Andros, famosa per il marchio Bonne Maman.

"Il mio mandato è chiaro e prevede due linee guida principali: rinnovare l'impulso all'internazionalizzazione e rafforzare la nostra presenza sul mercato italiano, sia retail che professional", ha indicato de Waijer.



