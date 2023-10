Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,78%)

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, grazie ai segnali che arrivano dal rapporto trimestrale della Bank of Japan (Boj) sulla fiducia delle grandi imprese, migliorata in settembre oltre le attese.

In apertura il listino di riferimento Nikkei recupera dai minimi in un mese e segna un rialzo dello 0,78% a quota 32.105,22, con un guadagno di 247 punti. Sul mercato dei cambi lo yen perde valore sul dollaro a un livello di 149,60 e tratta sull'euro poco sopra 158.



