Borsa: l'Europa fiacca attende Wall Street, Milano -0,2%

Le Borse europee proseguono fiacche in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono positivi.

I mercati attendono il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell, cercando eventuali spunti sulle prossime mosse sulla politica monetaria. Si accentuano i timori per l'andamento della crescita economica, anche alla luce dei dati sulla manifattura.

Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro scende 1,0542 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. In calo Milano e Londra (-0,2%), poco variate Parigi (-0,04%) e Francoforte (+0,02%), sale Madrid (+0,4%). I listini sono appesantiti dal calo della farmaceutica (-1%). Andamento negativo anche per le utility (-0,3%), con il prezzo del gas che scende sotto i 40 euro al megawattora.

Contrastato il comparto finanziario con le banche che guadagnano lo 0,3% e le assicurazioni che cedono lo 0,5%.

Acquisti sull'energia (+0,5%), con il prezzo del petrolio in aumento. Il Wti sale dello 0,9% a 91,55 dollari al barile. Il Brent si attesta a 93,1 dollari (+1%).

A Piazza Affari prosegue la performance positiva di Mps (+2,7%). In luce anche Tim (+1,7%), in vista che venga definita la vicenda della rete con il fondo Kkr. Positiva Mediobanca (+0,2%), in attesa che il socio Delfin presenti la sua lista per il rinnovo del Cda. Seduta in calo per Saipem (-1,9%). Male Amplifon e Moncler (-1,4%) ed Enel (-1,1%). Fiacca Eni (-0,2%).





