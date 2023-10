A Pordenone festival per l'educazione finanziaria, ospite Ledo

Dal 5 al 7 ottobre Pordenone ospiterà la terza edizione di "Pn Trading Places. Educazione finanziaria in Comune", primo e unico festival in Italia sulla cultura finanziaria. La manifestazione è organizzata dall'Università di Udine e dal Comune di Pordenone con l'obiettivo di contribuire a promuovere una cultura finanziaria alla portata di tutti. Ospite d'eccezione sarà il prefetto della Segreteria per l'economia della Città del Vaticano, Maximino Caballero Ledo, protagonista di tre incontri il 6 ottobre, due con gli studenti.

"Pn Trading Places" offre una ventina di occasioni di dibattito su credito, inflazione, investimenti, previdenza, cybersecurity.

Nel centro storico saranno allestite cinque "Botteghe del sapere finanziario" con docenti dell'Università di Udine che affronteranno, in modo colloquiale, aspetti dell'educazione finanziaria e del mondo della finanza.

Incontri sono programmati anche in istituti scolastici, insieme con corsi online di educazione finanziaria per gli studenti di tutti i corsi di laurea aperto anche a 100 insegnanti.

L'Italia figura in fondo alle classifiche mondiali nei livelli di alfabetizzazione finanziaria dei cittadini, per questo il Consiglio dei ministri, l'11 aprile scorso, ha approvato il disegno di legge "Competitività" che prevede l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole.

Per la sottosegretaria al Ministero dell' istruzione e del merito, Paola Frassinetti, che ha partecipato alla presentazione dell' iniziativa, si contribuisce così "a colmare la differenza di preparazione in materia di cultura economico-finanziaria tra i nostri giovani e i loro colleghi europei. L'educazione finanziaria - ha annunciato - sarà introdotta a scuola nell'insegnamento di educazione civica".



